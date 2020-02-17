Синоптики рассказазли о погоде в Москве в День защитника Отечества

"По предварительному прогнозу, к сожалению, праздничный день в столичном регионе испортит очередной циклон. Ночью небо затянут плотные облака, и усилится ветер, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, днём местами дожди", - рассказал Леус.

По словам синоптика, ночью столбик термометра будет держаться на отметке около нуля, днём повысится до плюс 1 - плюс 3. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.