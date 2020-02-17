Синоптики рассказазли о погоде в Москве в День защитника Отечества

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Похолодание, осадки в виде снега и дождя, порывистый ветер ожидаются в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По предварительному прогнозу, к сожалению, праздничный день в столичном регионе испортит очередной циклон. Ночью небо затянут плотные облака, и усилится ветер, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, днём местами дожди", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ночью столбик термометра будет держаться на отметке около нуля, днём повысится до плюс 1 - плюс 3. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.
"Давление будет очень низким - 728 миллиметров ртутного столба", - добавил метеоролог.
Вчера, 10:35Синоптик пообещал резкое похолодание в марте