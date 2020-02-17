В Подмосковье завели дело на мужчину, убившего жену на глазах у сына

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил жену в подмосковном общежитии на глазах у сына и после этого покончил с собой, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 16 февраля, в комнате общежития в Селятино мужчина из обреза охотничьего ружья застрелил жену и покончил с собой в присутствии сына. По предварительным данным, конфликт между супругами произошёл на фоне развода. Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних. Предварительная опека над детьми будет оформлена на их бабушку. Детям оказывается психологическая помощь.
"По результат проверки по факту обнаружения тел бывших супругов с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью – на глазах у ребенка", - говорится в сообщении.
Родители были в разводе с 2016 года, но проживали вместе, поскольку разъехаться раньше не имели возможности. Накануне трагедии мама сняла квартиру и начала перевозить вещи, добавила она.