В Подмосковье завели дело на мужчину, убившего жену на глазах у сына

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 16 февраля, в комнате общежития в Селятино мужчина из обреза охотничьего ружья застрелил жену и покончил с собой в присутствии сына. По предварительным данным, конфликт между супругами произошёл на фоне развода. Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних. Предварительная опека над детьми будет оформлена на их бабушку. Детям оказывается психологическая помощь.