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Лидеры индустрии кино готовят образовательную программу "Тавриды"
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РИА Новости

Лидеры индустрии кино готовят образовательную программу "Тавриды"

12:36 17.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На площадке ВГИК прошла первая встреча лидеров киноиндустрии для подготовки программы образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", до конца марта планируется провести еще пять подобных встреч, сообщает пресс-служба проекта.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе встречи с выпускниками и преподавателями ВГИК одобрил идею создания киностудии на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.
"На площадке ВГИК прошла стратегическая сессия профессионального сообщества индустрии кино и анимации в рамках работы над контентом будущего образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида". Центр начнет свою работу в Крыму в 2022 году. Мероприятие дало старт серии встреч в новом формате с лидерами арт-индустрий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин выразил уверенность в том, что такой "формат современного разговора" поможет определить стратегию развития проекта. Он напомнил, что к 2022 году планируется запуск арт-резиденции "Таврида" – образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств, который будет работать круглый год и, по задумке, должен стать "Силиконовой долиной для российских творцов".
В первой встрече приняли участие более 40 лидеров индустрии кино и анимации, в том числе представители киностудии "Союзмультфильм", ВГИК, ГИТИС, Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, киноконцерна "Мосфильм". В ходе мероприятия эксперты сформулировали и обсудили предложения по форматам и спецпроектам в арт-резиденции, по возможностям организации образовательного процесса. Как уточнили в пресс-службе проекта, до конца марта предстоит еще 5 таких встреч по другим направлениям культуры и искусства.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (проходил с 20 по 26 августа). Также идет строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства планируется в 2022 году).
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