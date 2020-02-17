Лидеры индустрии кино готовят образовательную программу "Тавриды"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На площадке ВГИК прошла первая встреча лидеров киноиндустрии для подготовки программы образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", до конца марта планируется провести еще пять подобных встреч, сообщает пресс-служба проекта.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе встречи с выпускниками и преподавателями ВГИК одобрил идею создания киностудии на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.

"На площадке ВГИК прошла стратегическая сессия профессионального сообщества индустрии кино и анимации в рамках работы над контентом будущего образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида". Центр начнет свою работу в Крыму в 2022 году. Мероприятие дало старт серии встреч в новом формате с лидерами арт-индустрий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин выразил уверенность в том, что такой "формат современного разговора" поможет определить стратегию развития проекта. Он напомнил, что к 2022 году планируется запуск арт-резиденции "Таврида" – образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств, который будет работать круглый год и, по задумке, должен стать "Силиконовой долиной для российских творцов".

В первой встрече приняли участие более 40 лидеров индустрии кино и анимации, в том числе представители киностудии "Союзмультфильм", ВГИК, ГИТИС, Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, киноконцерна "Мосфильм". В ходе мероприятия эксперты сформулировали и обсудили предложения по форматам и спецпроектам в арт-резиденции, по возможностям организации образовательного процесса. Как уточнили в пресс-службе проекта, до конца марта предстоит еще 5 таких встреч по другим направлениям культуры и искусства.