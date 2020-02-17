Советник главы МИД Ирана оценил работу с Россией и Турцией по Сирии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совместная работа России, Ирана и Турции по Сирии должна продолжаться, она показала результаты, заявил старший советник министра иностранных дел Ирана, экс-посол ИРИ в Москве Мехди Санаи.
"Конечно, процесс восстановления мира и стабильности в Сирии и та работа, которую совместно Иран, Россия, Турция начали, должна продолжаться, потому что она показала свои результаты по восстановлению стабильности", - сказал Санаи журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионнго клуба "Валдай".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России