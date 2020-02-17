Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T12:16+0300
https://ria.ru/20200217/1564866603.html
Советник главы МИД Ирана оценил работу с Россией и Турцией по Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564864854_0:241:2931:1890_1036x0_80_0_0_ceeb475a51569b12255c5b3134952ca5.jpg
РИА Новости

Советник главы МИД Ирана оценил работу с Россией и Турцией по Сирии

12:16 17.02.2020
504
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтарший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совместная работа России, Ирана и Турции по Сирии должна продолжаться, она показала результаты, заявил старший советник министра иностранных дел Ирана, экс-посол ИРИ в Москве Мехди Санаи.
"Конечно, процесс восстановления мира и стабильности в Сирии и та работа, которую совместно Иран, Россия, Турция начали, должна продолжаться, потому что она показала свои результаты по восстановлению стабильности", - сказал Санаи журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионнго клуба "Валдай".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Сирии Башар Асад
16 февраля, 17:42Война в Сирии
Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов
710001
Обсудить 2
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Война в СирииМехди СанаиМИД ИранаТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе
Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш
Экс-глава МИД Турции оценил роль страны в сирийском конфликте
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Москва
МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве
Владимир Путин
Путин не отправлял войска в Ливию
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Посла Турции вызвали в МИД Индии из-за заявлений Эрдогана
Президент Сирии Башар Асад
Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов
Боевая машина пехоты в Сирии
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
В ООН назвали число беженцев на северо-западе Сирии
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Скорая помощь
В Анкаре два человека были ранены при стрельбе в лицее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния