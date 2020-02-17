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Синоптики пообещали москвичам ночные заморозки в четверг
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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам ночные заморозки в четверг

12:15 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГололед в Москве
Гололед в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Гололед в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первая половина недели в Москве будет рекордно теплой дождливой и ветреной, но с четверга ожидается возвращение ночных заморозков и безветренная, временами солнечная погода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Во вторник характер погоды в Москве изменится мало, к берегам Москвы-реки продолжится активное поступление теплого и влажного атлантического воздуха, будет облачно, пройдут небольшие дожди. Ночью плюс 2 - плюс 4, днем плюс 4 - плюс 6, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который составляет плюс 4,4 градуса и установлен в 1949 году", - рассказал Леус.
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По словам синоптика, в этот день ветер будет сильный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы - 741 миллиметр ртутного столба.
"В среду станет немного прохладнее. Но понижение температуры будет чисто символическим, и в среду вновь возможен новый суточный рекорд тепла. Погода облачная, небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ночью плюс 1 - плюс 3, в дневные часы плюс 3 - плюс 5. Ветер начнет стихать, он останется юго-западным, со скоростью 5-10 метров в секунду", - сообщил Леус.
Также он рассказал, что с четверга и до субботы характер погоды изменится, в эти три дня благодаря растущему атмосферному давлению в облаках начнут появляться прогалины, временами будет проглядывать робкое солнце, а вероятность осадков понизится.
"По ночам в эти три дня возможно возвращение легких заморозков, от плюс 1 до минус 2 градусов. Днем в четверг плюс 3 - плюс 5, в пятницу плюс 2 - плюс 4, в субботу от 1 до 3 градусов тепла. Сильного ветра не ожидается", - добавил метеоролог.
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