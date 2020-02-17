Синоптики пообещали москвичам ночные заморозки в четверг

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первая половина недели в Первая половина недели в Москве будет рекордно теплой дождливой и ветреной, но с четверга ожидается возвращение ночных заморозков и безветренная, временами солнечная погода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды " Фобос " Михаил Леус.

"Во вторник характер погоды в Москве изменится мало, к берегам Москвы-реки продолжится активное поступление теплого и влажного атлантического воздуха, будет облачно, пройдут небольшие дожди. Ночью плюс 2 - плюс 4, днем плюс 4 - плюс 6, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который составляет плюс 4,4 градуса и установлен в 1949 году", - рассказал Леус.

По словам синоптика, в этот день ветер будет сильный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы - 741 миллиметр ртутного столба.

"В среду станет немного прохладнее. Но понижение температуры будет чисто символическим, и в среду вновь возможен новый суточный рекорд тепла. Погода облачная, небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ночью плюс 1 - плюс 3, в дневные часы плюс 3 - плюс 5. Ветер начнет стихать, он останется юго-западным, со скоростью 5-10 метров в секунду", - сообщил Леус.

Также он рассказал, что с четверга и до субботы характер погоды изменится, в эти три дня благодаря растущему атмосферному давлению в облаках начнут появляться прогалины, временами будет проглядывать робкое солнце, а вероятность осадков понизится.