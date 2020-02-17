Дополнительное время потребовалось на экспертизу дела Серебренникова

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", до сих пор еще не готова, эксперты просят продлить срок ее проведения, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Поступила информация из экспертного центра, эксперты просят продлить срок проведения экспертизы", - заявила судья Олеся Менделеева.
В связи с этим она объявила перерыв до 13 марта.
Уже третью экспертизу по делу суд поручил экспертному центру при министерстве юстиции, в качестве экспертов выбрав театрального критика Ольга Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.
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По делу уже проведено две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
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