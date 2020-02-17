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На Diamond Princess выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Diamond Princess выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом

12:09 17.02.2020 (обновлено: 12:25 17.02.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Японии.
Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454 человек. Информация о том, есть ли россияне среди заразившихся, уточняется.
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 683 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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