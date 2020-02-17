МСП Банк выдал кредит 30 млн рублей оператору дистанционной медицины

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МСП Банк совместно с . МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку оператору дистанционного медицинского обслуживания, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Кредит на сумму 30 миллионов рублей предоставлен ООО "Дистанционная медицина" по льготной ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.

Полученные средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования с возможностью дистанционного мониторинга показателей здоровья пациентов. В частности, компания закупит приборы для контроля артериального давления и частоты пульса, отмечается в сообщении.