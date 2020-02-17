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МСП Банк выдал кредит 30 млн рублей оператору дистанционной медицины
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РИА Новости

МСП Банк выдал кредит 30 млн рублей оператору дистанционной медицины

12:06 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку оператору дистанционного медицинского обслуживания, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Кредит на сумму 30 миллионов рублей предоставлен ООО "Дистанционная медицина" по льготной ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.
Полученные средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования с возможностью дистанционного мониторинга показателей здоровья пациентов. В частности, компания закупит приборы для контроля артериального давления и частоты пульса, отмечается в сообщении.
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"Дистанционная медицина" включена в реестр медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на территории 53 субъектов РФ. Компания оказывает медицинскую помощь с использованием персональных диагностических приборов с функцией передачи данных в Центр дистанционного мониторинга. Компания предоставляет услуги удалённого наблюдения пациентов с электрокардиостимуляторами и имплантируемыми кардиовертер-дефибрилляторами, диагностики и лечения артериальной гипертензии, нарушений ритма проводимости сердца, контроль МНО (свертываемость крови).
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Корпорация МСПРоссия
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