В Тверской области мужчину задержали после убийства двух человек

По данным следствия, 14 февраля 2020 года в магазине города Кимры, а затем в возле него произошел конфликт, переросший в драку после того, как 45-летний мужчина сделал замечание двум мужчинам в связи с их "хулиганским поведением по отношению к окружающим".

"Один из мужчин в возрасте 51 года, испытывающий личные неприязненные отношения к 45-летнему посетителю и желающий отомстить за причиненные телесные повреждения, направился в свой дом, где из сейфа взял двуствольное охотничье ружье, хранящееся у него на законных основаниях", - говорится в сообщении.

"На стук вышел хозяин дома, не подозревающий о преступных намерениях гостя. После того, как калитка открылась, мужчина произвел не менее одного выстрела из охотничьего ружья в хозяина дома, от которого последний скончался на месте. В этот момент из дома вышел 28-летний мужчина, в которого злоумышленник также произвел смертельный выстрел", - говорится в сообщении.