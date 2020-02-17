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В Тверской области мужчину задержали после убийства двух человек
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РИА Новости

В Тверской области мужчину задержали после убийства двух человек

12:05 17.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Тверской области за стрельбу из охотничьего ружья, в результате которой погибли два человека, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 14 февраля 2020 года в магазине города Кимры, а затем в возле него произошел конфликт, переросший в драку после того, как 45-летний мужчина сделал замечание двум мужчинам в связи с их "хулиганским поведением по отношению к окружающим".
Автомобиль Следственного комитета РФ
14 февраля, 22:23
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"Один из мужчин в возрасте 51 года, испытывающий личные неприязненные отношения к 45-летнему посетителю и желающий отомстить за причиненные телесные повреждения, направился в свой дом, где из сейфа взял двуствольное охотничье ружье, хранящееся у него на законных основаниях", - говорится в сообщении.
Затем, ночью 15 февраля, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому своего оппонента.
"На стук вышел хозяин дома, не подозревающий о преступных намерениях гостя. После того, как калитка открылась, мужчина произвел не менее одного выстрела из охотничьего ружья в хозяина дома, от которого последний скончался на месте. В этот момент из дома вышел 28-летний мужчина, в которого злоумышленник также произвел смертельный выстрел", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
14 февраля, 17:31
В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера
По факту убийства возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, задержан подозреваемый.
"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет следствие.
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