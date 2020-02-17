СК завел дело после ДТП в Саратовской области, где погиб младенец

САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе в Саратовской области, в результате которого погиб младенец и еще четыре человека пострадали, сообщил в понедельник СК РФ.
Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что в субботу вечером на трассе Тамбов - Саратов в Татищевском районе Саратовской области, по предварительным данным, 43-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Веста", которая от удара опрокинулась в кювет. В результате ДТП пассажир ВАЗ-21093 младенческого возраста погиб, еще четыре человека, включая четырехлетнюю девочку и самого водителя ВАЗ-21093, с травмами госпитализировали. В ГИБДД отмечали, что дети в ВАЗ-21093 ехали без автокресел.
"По факту дорожно-транспортного происшествия в Татищевском районе, в котором погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в СК.