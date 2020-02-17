СК завел дело после ДТП в Саратовской области, где погиб младенец

Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что в субботу вечером на трассе Тамбов - Саратов в Татищевском районе Саратовской области, по предварительным данным, 43-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Веста", которая от удара опрокинулась в кювет. В результате ДТП пассажир ВАЗ-21093 младенческого возраста погиб, еще четыре человека, включая четырехлетнюю девочку и самого водителя ВАЗ-21093, с травмами госпитализировали. В ГИБДД отмечали, что дети в ВАЗ-21093 ехали без автокресел.