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СК завел дело после ДТП в Саратовской области, где погиб младенец
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РИА Новости

СК завел дело после ДТП в Саратовской области, где погиб младенец

12:02 17.02.2020 (обновлено: 12:11 17.02.2020)
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© УГИБДД по Саратовской областиАвтомобиль ВАЗ-21093 на месте ДТП в Саратовской области
Автомобиль ВАЗ-21093 на месте ДТП в Саратовской области
© УГИБДД по Саратовской области
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе в Саратовской области, в результате которого погиб младенец и еще четыре человека пострадали, сообщил в понедельник СК РФ.
Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что в субботу вечером на трассе Тамбов - Саратов в Татищевском районе Саратовской области, по предварительным данным, 43-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Веста", которая от удара опрокинулась в кювет. В результате ДТП пассажир ВАЗ-21093 младенческого возраста погиб, еще четыре человека, включая четырехлетнюю девочку и самого водителя ВАЗ-21093, с травмами госпитализировали. В ГИБДД отмечали, что дети в ВАЗ-21093 ехали без автокресел.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"По факту дорожно-транспортного происшествия в Татищевском районе, в котором погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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