Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

"Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", — сказал митрополит Иларион.

"Она вступает в такой союз в надежде на то, что мужчина в дальнейшем его зарегистрирует. А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет. Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху. Проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно", — заключил архиерей.