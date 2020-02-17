Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564865696.html
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_74cd8911d197fdffeb2dae68f072cb26.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

12:01 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
84707
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
"Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", — сказал митрополит Иларион.
Он напомнил, что Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе, о чем говорится и в "Основах социальной концепции РПЦ".
Говоря о незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины, он признал, что "в таких союзах женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".
Телеведущий Владимир Соловьев
16 февраля, 20:58
Соловьев вступился за критикующего сожительниц "старого священника"
"Она вступает в такой союз в надежде на то, что мужчина в дальнейшем его зарегистрирует. А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет. Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху. Проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно", — заключил архиерей.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми".
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
16 февраля, 21:36
Поклонская обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих
1743212535176
Обсудить 98
Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковь
Популярные комментарии
Пусть этот попик не вылазит за забор своего царства обмана людей. Живи в своем мире, а в светский не суйся. Мы не диктуем прав церкви -кому можно жениться, кому нельзя. Живите сами по себе. У нас чиновников выгоняют за всякие высказывания,. Этого попа так же надо гнать из церкви- пусть попробует зарабатывать деньги в миру.
17 февраля, 12:44
barabashkg
359000126
Это была проба пера. Конституция "от бога" им руки развяжет.
17 февраля, 12:26
vvab6
342102015
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
Жительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния