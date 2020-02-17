Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
"Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", — сказал митрополит Иларион.
Он напомнил, что Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе, о чем говорится и в "Основах социальной концепции РПЦ".
Говоря о незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины, он признал, что "в таких союзах женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".
16 февраля, 20:58Соловьев вступился за критикующего сожительниц "старого священника"
"Она вступает в такой союз в надежде на то, что мужчина в дальнейшем его зарегистрирует. А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет. Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху. Проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно", — заключил архиерей.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми".
16 февраля, 21:36Поклонская обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих