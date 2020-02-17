Правительство поручило создать организацию по развитию WorldSkills

"Учредить совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" автономную некоммерческую организацию "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия)", - говорится в документе.

Отмечается, что Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов должны в течение месяца подготовить устав новой НКО, а также представить предложения по составу наблюдательного совета.