Правительство поручило создать организацию по развитию WorldSkills

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ поручило создать некоммерческую организацию "Агентство развития профессионального мастерства" для развития движения WorldSkills в России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учредить совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" автономную некоммерческую организацию "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия)", - говорится в документе.
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Отмечается, что Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов должны в течение месяца подготовить устав новой НКО, а также представить предложения по составу наблюдательного совета.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию организации "Молодые профессионалы" и создать на ее основе новую структуру по развитию движения WorldSkills в России.