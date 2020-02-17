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Правительство поручило создать организацию по развитию WorldSkills
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РИА Новости

Правительство поручило создать организацию по развитию WorldSkills

11:58 17.02.2020
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© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Чемпионат WorldSkills
Чемпионат WorldSkills
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Чемпионат WorldSkills . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ поручило создать некоммерческую организацию "Агентство развития профессионального мастерства" для развития движения WorldSkills в России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учредить совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" автономную некоммерческую организацию "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия)", - говорится в документе.
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Отмечается, что Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов должны в течение месяца подготовить устав новой НКО, а также представить предложения по составу наблюдательного совета.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию организации "Молодые профессионалы" и создать на ее основе новую структуру по развитию движения WorldSkills в России.
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World SkillsВладимир ПутинРоссияОбщество
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