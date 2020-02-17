Белоруссия рассчитывает на поддержку ЕС и России в укреплении границы

МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на более широкую поддержку и содействие Европейского союза и России в укреплении безопасности на границе республики, заявил в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко.
"Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитаем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза - это наша общая граница с Российской Федерацией (граница Союзного государства с ЕС - ред.)", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление он сделал при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в этом году.
Глава республики подчеркнул, что "необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам", подчеркнув, что у страны с ЕС десятки таких угроз.
Важным вопросом, по словам Лукашенко, остается и обеспечение транзитной и туристической привлекательности Белоруссии. В стране последовательно оптимизируют визовую политику, при этом бдительность на границе никто не отменял, отметил глава государства.
"Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше - профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень", - подчеркнул он.