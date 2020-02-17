Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T11:56+0300
https://ria.ru/20200217/1564865550.html
Белоруссия рассчитывает на поддержку ЕС и России в укреплении границы
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1036x0_80_0_0_e9738a48fa68e7b40231c543b282e393.jpg
РИА Новости

Белоруссия рассчитывает на поддержку ЕС и России в укреплении границы

11:56 17.02.2020
745
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на более широкую поддержку и содействие Европейского союза и России в укреплении безопасности на границе республики, заявил в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко.

"Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитаем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза - это наша общая граница с Российской Федерацией (граница Союзного государства с ЕС - ред.)", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление он сделал при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в этом году.

Глава республики подчеркнул, что "необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам", подчеркнув, что у страны с ЕС десятки таких угроз.
Важным вопросом, по словам Лукашенко, остается и обеспечение транзитной и туристической привлекательности Белоруссии. В стране последовательно оптимизируют визовую политику, при этом бдительность на границе никто не отменял, отметил глава государства.
"Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше - профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15 февраля, 01:52Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
31521016
Обсудить 1
SputnikАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Александр Михайлов
Генерал ФСБ не поверил сообщениям о "разведчиках ГРУ" в Ирландии
Конституция Российской Федерации
В Human Rights Watch раскритиковали поправки в Конституцию России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
Несдержанность лидеров — опасная слабость для государства
Михаил Емельянов
В ГД оценили призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР
Чемпионат WorldSkills
Правительство поручило создать организацию по развитию WorldSkills
Строительство газопровода
Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
Флаги ЕС
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал раскрывать детали разговора Путина с Зеленским
Владимир Путин
Путин не отправлял войска в Ливию
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Храма Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
Мать рассказала о сыне, ранившем ножом людей в московском храме
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния