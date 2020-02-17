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РИА Наука
2020-02-17T14:59+0300
https://ria.ru/20200217/1564865438.html
Астрономы обнаружили странные движения газа в центре нашей галактики
https://cdn21.img.ria.ru/images/36005/62/360056268_0:89:750:511_1036x0_80_0_0_2fff0c537a35fa0739d9895162332ed2.jpg
РИА Новости

Астрономы обнаружили странные движения газа в центре нашей галактики

11:53 17.02.2020 (обновлено: 14:59 17.02.2020)
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© Public DomainЧерная дыра
Черная дыра
© Public Domain
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Японские ученые обнаружили в центральной части нашей галактики необычные движения облаков газа, которые могут указывать на наличие там неизвестной черной дыры промежуточного класса — одного из тех загадочных объектов, о существовании которых постоянно спорят астрономы. Результаты исследования переданы для публикации в журнал The Astrophysical Journal, препринт статьи размещен на портале arXiv.
Японские астрофизики, отслеживающие движения газа в центральной части Млечного Пути, обнаружили, что газовые облака вращаются вокруг объекта, масса которого в десять тысяч раз больше массы Солнца, но сам объект увидеть не смогли. Ученые предполагают, что в центре движущихся облаков находится необычная черная дыра, относящаяся к так называемому промежуточному классу.
Известно много небольших черных дыр с массой менее 100 масс Солнца. Самая крупная из них — 62 солнечные массы — образовалась при слиянии двух черных дыр в гравитационно-волновом событии GW150914, при регистрации которого 14 сентября 2015 года впервые были экспериментальным путем обнаружены гравитационные волны. За это открытие в 2017 году была присуждена Нобелевская премия по физике.
Также хорошо известны сверхмассивные черные дыры, питающие галактики и расположенные, как правило, в их центре. Их размер начинается примерно со 100 тысяч солнечных масс, но может быть и существенно больше — настолько, что оценить их массу современными методами не представляется возможным.
Что касается промежуточного класса черных дыр средней массы — от 1000 до 100 тысяч солнечных масс, — то само их существование ставится под сомнение многими исследователями, так как ни одного достоверного свидетельства пока не получено.
Так в представлении художника выглядят окрестности черной дыры IRAS 13224–3809, питающейся потоком газа
22 января, 17:41РИА Наука
Ученые впервые наблюдали, что происходит в окрестностях черной дыры
Поскольку черные дыры не испускают никакого обнаруживаемого излучения, ученым приходится проявлять изобретательность в своих поисках. Вместо того чтобы искать черные дыры, они ищут эффекты, которые черные дыры могли бы оказать на другие объекты в близлежащем пространстве.
Обнаруженный японскими учеными объект — уже пятый по счету кандидат в черные дыры средней массы, расположенный в галактическом центре. Для объяснения динамики газовых облаков, окружающих его, наилучшим образом подходит модель спокойной черной дыры средней массы, которая активно не питается и поэтому не излучает никакой радиации.
Для изучения подобных объектов ученые ранее использовали метод газового слежения для определения горизонта событий — сферической области пространства вокруг черной дыры, за которую свет не может пройти. Теперь они применили этот метод и к высокоскоростному газовому облаку, являющемуся предметом данного исследования.
Облако HCN-0.085-0.094 состоит из трех небольших сгустков, один из которых вращается вокруг центра, но не увеличивается в размерах.
"Один из трех сгустков имеет кольцеобразную структуру с очень крутым градиентом скорости, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, астрофизика Шуня Такекава (Shunya Takekawa) из Национальной астрономической обсерватории Японии. — Эта кинематическая структура предполагает движение по орбите вокруг точечного объекта с массой около 100 тысяч солнечных масс. Отсутствие звездных аналогов указывает на то, что точечный объект может быть неподвижной черной дырой".
Результаты исследования показывают, что вихревые потоки газа в центральной части Млечного Пути могут использоваться для поиска кандидатов в черные дыры средней массы, хотя ни один из этих объектов пока не подтвержден. Еще один метод — отслеживание траекторий выброшенных из центра галактики в межгалактическое пространство звезд, движущихся с огромной скоростью. Скорее всего, толчок для такого движения дает звезде какая-то черная дыра.
Авторы считают, что если будут разработаны методы надежного обнаружения черных дыр промежуточной массы, то их окажется не так уж мало в сердце нашей галактики.
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
10 января, 17:34РИА Наука
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
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