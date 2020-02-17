По мосту в Крым проехало более миллиона грузовиков с момента открытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Более 1 миллиона грузовых автомобилей проехало по Более 1 миллиона грузовых автомобилей проехало по мосту через Керченский пролив с момента открытия движения, транспортные компании сэкономили почти 20 миллиардов рублей, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Более 1 миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяца. Первого октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грузопоток в направлении Крыма на 4% превысил краснодарский. Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны была зафиксирована в июле 2019 года: 73,1 тысячи за месяц. Суточный рекорд пришелся на 26 сентября 2019 года - 2,9 тысячи фур.

"Грузоперевозки через Крымский мост обеспечивают бесперебойную поставку товаров с материка на полуостров и в обратном направлении. За 16,5 месяца транспортные компании сэкономили более 19,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В частности, ранее за один рейс на пароме (линия порт "Крым" – порт "Кавказ") нужно было заплатить 19,5 тысячи рублей за фуру. Проезд по мосту – круглосуточный и бесплатный.

При этом в целом, по данным инфоцентра, с начала работы автодорожной части моста трафик в обе стороны составил 8,8 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов, по железнодорожной части проехало более 170 пассажирских поездов.