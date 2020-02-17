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По мосту в Крым проехало более миллиона грузовиков с момента открытия
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РИА Новости

По мосту в Крым проехало более миллиона грузовиков с момента открытия

11:53 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мосту
Грузовые машины на Крымском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые машины на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Более 1 миллиона грузовых автомобилей проехало по мосту через Керченский пролив с момента открытия движения, транспортные компании сэкономили почти 20 миллиардов рублей, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Более 1 миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяца. Первого октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны", - говорится в сообщении.
Церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
23 декабря 2019, 18:25
"Красавец, а не мост": Путин открыл движение поездов в Крым
Отмечается, что грузопоток в направлении Крыма на 4% превысил краснодарский. Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны была зафиксирована в июле 2019 года: 73,1 тысячи за месяц. Суточный рекорд пришелся на 26 сентября 2019 года - 2,9 тысячи фур.
"Грузоперевозки через Крымский мост обеспечивают бесперебойную поставку товаров с материка на полуостров и в обратном направлении. За 16,5 месяца транспортные компании сэкономили более 19,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В частности, ранее за один рейс на пароме (линия порт "Крым" – порт "Кавказ") нужно было заплатить 19,5 тысячи рублей за фуру. Проезд по мосту – круглосуточный и бесплатный.
Грузовые машины на Крымском мосту
3 января 2019, 11:27
По мосту в Крым проехало больше машин, чем перевезла переправа за два года
При этом в целом, по данным инфоцентра, с начала работы автодорожной части моста трафик в обе стороны составил 8,8 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов, по железнодорожной части проехало более 170 пассажирских поездов.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года.
Рекорды Крымского моста
15 мая 2019, 13:57
Крымский мост: цифры и фактыГод назад состоялось торжественное открытие моста, соединившего Крым и Краснодарский край. С чем может сравниться это уникальное техническое сооружение – в инфографике Ria.ru.
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Крымский мостРеспублика КрымРоссияОбщество
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