Генерал ФСБ не поверил сообщениям о "разведчиках ГРУ" в Ирландии

Ранее британская газета Times, ссылаясь на подозрения полиции, сообщила, что Россия якобы направляла сотрудников ГРУ в Ирландию, чтобы составить карту точного местонахождения оптоволоконного кабеля, проложенного по дну океана и связывающего Европу и США.
8 декабря 2019, 20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
По мнению издания, это "вызывает беспокойство" относительно того, что российские спецслужбы ищут "уязвимые места" кабеля, чтобы впоследствии перехватывать данные или даже повредить систему кабелей в случае конфликта.
"Вообще, последнее время шпиономания охватила и Соединенные Штаты, Скандинавию уже давно, Великобритания вообще трясется от нашей разведки. Я полагаю, что это больше выдумки, чем реальность", - сказал Михайлов.
Он отметил, что подозрения вызывает и описание работы "российских разведчиков": "И потом, что такое "у берегов" - это флот туда пришел? Каким образом они разведывают кабели, о которых речь идет?".
Михайлов уточнил, что хоть оптоволоконные подводные кабели и дают возможность повышенной шифровки информации, большая часть данных сейчас передается беспроводным путем. Поэтому изучение кабелей у берегов Ирландии было бы для России "неактуальным".