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Генерал ФСБ не поверил сообщениям о "разведчиках ГРУ" в Ирландии
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РИА Новости

Генерал ФСБ не поверил сообщениям о "разведчиках ГРУ" в Ирландии

11:53 17.02.2020
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© Фото : Голос РоссииАлександр Михайлов
Александр Михайлов
© Фото : Голос России
Александр Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Новость о "разведчиках ГРУ" у берегов Ирландии – очередное проявление шпиономании, России не нужны данные об информационных кабелях, связывающих США и Европу, заявил РИА Новости в понедельник генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее британская газета Times, ссылаясь на подозрения полиции, сообщила, что Россия якобы направляла сотрудников ГРУ в Ирландию, чтобы составить карту точного местонахождения оптоволоконного кабеля, проложенного по дну океана и связывающего Европу и США.
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По мнению издания, это "вызывает беспокойство" относительно того, что российские спецслужбы ищут "уязвимые места" кабеля, чтобы впоследствии перехватывать данные или даже повредить систему кабелей в случае конфликта.
"Вообще, последнее время шпиономания охватила и Соединенные Штаты, Скандинавию уже давно, Великобритания вообще трясется от нашей разведки. Я полагаю, что это больше выдумки, чем реальность", - сказал Михайлов.
Он отметил, что подозрения вызывает и описание работы "российских разведчиков": "И потом, что такое "у берегов" - это флот туда пришел? Каким образом они разведывают кабели, о которых речь идет?".
Михайлов уточнил, что хоть оптоволоконные подводные кабели и дают возможность повышенной шифровки информации, большая часть данных сейчас передается беспроводным путем. Поэтому изучение кабелей у берегов Ирландии было бы для России "неактуальным".
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Александр Михайлов (генерал-майор)Главное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЕвропаСШАВ мире
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