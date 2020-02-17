Генерал ФСБ не поверил сообщениям о "разведчиках ГРУ" в Ирландии

Города-"побратимы". Как Берлин превратили в Солсбери Сразу и не скажешь, чего в этом скандале больше: расчета или глупости. Но то, что немцы подгадывали его под нужный момент, это очевидно. Хотя все равно получилось, как они любят – без объявления войны.