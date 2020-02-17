Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T11:53+0300
https://ria.ru/20200217/1564865275.html
АТОР не получала жалоб от российских туристов из-за шторма в Британии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564865238_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_59c3ab30614a25c2c6bc485f8d6e7ab2.jpg
РИА Новости

АТОР не получала жалоб от российских туристов из-за шторма в Британии

11:50 17.02.2020 (обновлено: 11:53 17.02.2020)
469
© REUTERS / Phil Noble Последствия шторма Деннис в Бирмингеме
Последствия шторма Деннис в Бирмингеме
© REUTERS / Phil Noble
Последствия шторма Деннис в Бирмингеме
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Туроператоры не получали каких-либо тревожных сообщений или жалоб от российских туристов, которые могли бы пострадать в результате шторма "Деннис" в Великобритании, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В субботу в английском графстве Кент погибли два человека: на стоящем на якоре у берегов Британии судне упал за борт человек, а на побережье волны смыли в море подростка. Железнодорожное сообщение в стране на некоторых линиях закрыто, перекрыта часть дорог, отменены сотни авиарейсов.
Пик шторма пришелся на ночь и утро воскресенья. В четырех регионах: в части Уэльса, Вустершире, Шропшире и Херефордшире - введен режим чрезвычайной ситуации, несколько деревень подтоплены, их жители эвакуированы. На вечер воскресенья в стране действуют 549 предупреждений о возможности подтопления, это рекорд для Великобритании.
"Сейчас низкий сезон, и российских туристов как в Великобритании, так и вообще в Европе, сравнительно мало, поэтому вероятность того, что среди пострадавших от катаклизмов могут оказаться наши соотечественники, очень низкая. К нам пока не поступало тревожных сигналов и жалоб от туристов по этому поводу", - прокомментировала ситуацию Ломидзе.
Экстремальная посадка Airbus A380 в британском аэропорту Хитроу
Вчера, 11:26
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
021000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров РоссииВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Бали. Туристы на пляже
Эксперты: россияне летают на Бали так же часто, как в Чебоксары
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
У четырех россиян с круизного лайнера Westerdam не нашли коронавирус
Горнолыжный курорт Гудаури в Грузии.
В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
Турист из Москвы погиб при восхождении на ледник в Горном Алтае
Названы страны, где чаще всего гибли российские туристы
Полицейский участок в селе Нижнее Гудаури в Грузии
Поиски попавшей под лавину в Грузии россиянки возобновят утром
Эйфелева башня в Париже
Названы семь достопримечательностей, разочаровывающих туристов
Пассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
Трое из семи россиян с судна Westerdam в Камбодже вернулись на родину
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
СМИ: США готовятся подписать с талибами соглашение о прекращении огня
Экстремальная посадка Airbus A380 в британском аэропорту Хитроу
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Синдзо Абэ
Россия не получала подтверждение приезда Абэ на День Победы в Москву
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния