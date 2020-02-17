АТОР не получала жалоб от российских туристов из-за шторма в Британии

"Сейчас низкий сезон, и российских туристов как в Великобритании, так и вообще в Европе, сравнительно мало, поэтому вероятность того, что среди пострадавших от катаклизмов могут оказаться наши соотечественники, очень низкая. К нам пока не поступало тревожных сигналов и жалоб от туристов по этому поводу", - прокомментировала ситуацию Ломидзе.