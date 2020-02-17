АТОР не получала жалоб от российских туристов из-за шторма в Британии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Туроператоры не получали каких-либо тревожных сообщений или жалоб от российских туристов, которые могли бы пострадать в результате шторма "Деннис" в Великобритании, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В субботу в английском графстве Кент погибли два человека: на стоящем на якоре у берегов Британии судне упал за борт человек, а на побережье волны смыли в море подростка. Железнодорожное сообщение в стране на некоторых линиях закрыто, перекрыта часть дорог, отменены сотни авиарейсов.
Pub lunch in Llangollen yesterday, the river Dee was very impressive. #StormDennis pic.twitter.com/yEdbrR3qN4— Richard Bowler (@RichardBowler1) February 17, 2020
Пик шторма пришелся на ночь и утро воскресенья. В четырех регионах: в части Уэльса, Вустершире, Шропшире и Херефордшире - введен режим чрезвычайной ситуации, несколько деревень подтоплены, их жители эвакуированы. На вечер воскресенья в стране действуют 549 предупреждений о возможности подтопления, это рекорд для Великобритании.
"Сейчас низкий сезон, и российских туристов как в Великобритании, так и вообще в Европе, сравнительно мало, поэтому вероятность того, что среди пострадавших от катаклизмов могут оказаться наши соотечественники, очень низкая. К нам пока не поступало тревожных сигналов и жалоб от туристов по этому поводу", - прокомментировала ситуацию Ломидзе.