В СЗФО определили первых финалистов конкурса "Учитель будущего"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двенадцать лучших команд учителей школ . Двенадцать лучших команд учителей школ Северо-Западного федерального округа вышли в финал федерального профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" по итогам состязаний полуфинала, состоявшегося в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"В течение трех дней 50 команд учителей из семи регионов Северо-Западного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции приглашенных спикеров, По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего". Ими стали 11 команд из Санкт-Петербурга и 1 команда из Гатчины Ленинградской области", привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова

Все го в полуфинале в СЗФО участвовали две команды из Архангельской, по одной команде от Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, 43 команды Санкт-Петербурга, а также команда из Республики Карелия.

Как отметил на церемонии награждения победителей полуфинала руководитель проекта "Учитель будущего" Андрей Богданцев, одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего. "Самое важное на очных полуфиналах – это обратная связь от участников конкурса. Мы постарались создать условия, чтобы учителя воспринимали конкурс не столько как состязание, сколько как площадку для обмена опытом, место интересных и полезных знакомств. Именно здесь должно начать свое формирование сообщество учителей будущего, где педагоги могут вдохновлять друг друга", – сказал Богданцев.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал 19 ноября при поддержке министерства просвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Участвовать в конкурсе могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. В финале победителей ждет поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.