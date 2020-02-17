Times заявила об активности российских разведгрупп в Ирландии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. У ирландских служб безопасности возникли подозрения, что У ирландских служб безопасности возникли подозрения, что Россия направила своих агентов к берегам Ирландии для определения места, где проходят подводные линии связи, утверждает издание Sunday Times

Британией и Европой. По этим кабелям проходит интернет-трафик между США

Издание сообщает, что присланные в страну российские агенты также изучали инфраструктуры порта в Дублине.

Times указывает, что интерес Москвы к подводным кабелям первые проявился в 2015 году. В 2017 году Стюарт Пич, британский начальник штаба обороны заявил, что Британия и НАТО должны уделить первостепенное внимание защите линий связи.

Кроме того, спецслужбы подозревают, что Россия может использовать Ирландию в качестве базы для своих сотрудников для сбора разведывательных данных.

"В Ирландии не так развита контразведка. Она является относительно легкой целью", —заявил газете британский эксперт Марк Галеотти.