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2020-02-17T14:40+0300
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Times заявила об активности российских разведгрупп в Ирландии
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РИА Новости

Times заявила об активности российских разведгрупп в Ирландии

11:44 17.02.2020 (обновлено: 14:40 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМаяк "Ирландский глаз" под Дублином
Маяк Ирландский глаз под Дублином
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. У ирландских служб безопасности возникли подозрения, что Россия направила своих агентов к берегам Ирландии для определения места, где проходят подводные линии связи, утверждает издание Sunday Times.
По этим кабелям проходит интернет-трафик между США, Британией и Европой.
Издание сообщает, что присланные в страну российские агенты также изучали инфраструктуры порта в Дублине.
Times указывает, что интерес Москвы к подводным кабелям первые проявился в 2015 году. В 2017 году Стюарт Пич, британский начальник штаба обороны заявил, что Британия и НАТО должны уделить первостепенное внимание защите линий связи.
Кроме того, спецслужбы подозревают, что Россия может использовать Ирландию в качестве базы для своих сотрудников для сбора разведывательных данных.

"В Ирландии не так развита контразведка. Она является относительно легкой целью", —заявил газете британский эксперт Марк Галеотти.

Он считает, что интерес российских спецслужб могут вызвать и технические компании с офисом в Дублине.
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