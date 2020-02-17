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Эксперт назвал последствия изменений оснований для блокировки счетов
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РИА Новости

Эксперт назвал последствия изменений оснований для блокировки счетов

11:57 17.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Актуализации Центральным банком России перечня признаков сомнительных банковских операций может увеличить число блокировок счетов, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Так как отменяется мало старых признаков и добавляется много новых, то после обновления перечня можно ожидать увеличения числа блокировок. Среди эффектов ужесточения – выдавливание малого и среднего бизнеса из экономики страны, а также миграция бизнеса "из света в тень" - переход от безналичных расчетов к расчетам "черным налом" и виртуальными валютами", - считает эксперт.
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Ранее Банк России опубликовал проекта указания с обновленным перечнем признаков сомнительных банковских операций, которые могут повлечь блокировку счета. В частности, ЦБ предлагает дополнить перечень признаков сомнительных операций пунктом, когда транзакция связана с приобретением или продажей виртуальных активов. Кроме того, сомнительными могут стать операции по списанию со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов. Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
При этом Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение клиентов необычно высокой комиссии при оказании услуг. Также регулятор перестал считать сомнительным, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в январе прошлого года сообщила, что ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении.
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Максим ОсадчийЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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