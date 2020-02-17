Камчатка в 2020 году получит на нацпроекты еще два млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев - РИА Новости. Камчатский край в 2020 году получит на реализацию национальных проектов еще 2 миллиарда рублей, в 2019 году на эти цели было выделено более 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Большая часть средств будет направлена на реализацию мероприятий национального проекта "Демография". В этом году он продолжает оставаться самым крупным национальным проектом для Камчатки, а на его финансирование будет приходиться более половины всего объема ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в крае", – сказал председатель камчатского правительства Роман Василевский.
По его словам, которые цитирует пресс-служба, наиболее успешно в крае реализованы нацпроекты "Безопасные и качественные автодороги", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Культура". Освоение средств по ним – 100% или близко к этому показателю.
В то же время Василевский признал, что не достигнуты значения отдельных показателей по нацпроекту "Здравоохранение", и в этом году регион получил дополнительно почти 440 миллионов рублей.
"В прошлом году на средства нацпроектов в городе Елизово была построена школа на 990 мест, в Петропавловске-Камчатском - детский сад на 170 мест. Новое современное оборудования приобретено для учреждений здравоохранения, переоснащены онкологический диспансер и сосудистый центр. Почти 600 камчатских семей получили дополнительную поддержку при рождении детей, более 200 женщин воспользовались услугой ЭКО: сегодня она полностью оплачивается за счет бюджетных средств, включая не только саму процедуру, но и дорогу, и проживание", – отметил глава правительства Камчатки.