Камчатка в 2020 году получит на нацпроекты еще два млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев - РИА Новости. , в 2019 году на эти цели было выделено более 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. Камчатский край в 2020 году получит на реализацию национальных проектов еще 2 миллиарда рублейв 2019 году на эти цели было выделено более 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Большая часть средств будет направлена на реализацию мероприятий национального проекта "Демография". В этом году он продолжает оставаться самым крупным национальным проектом для Камчатки, а на его финансирование будет приходиться более половины всего объема ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в крае", – сказал председатель камчатского правительства Роман Василевский.

По его словам, которые цитирует пресс-служба, наиболее успешно в крае реализованы нацпроекты "Безопасные и качественные автодороги", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Культура". Освоение средств по ним – 100% или близко к этому показателю.

В то же время Василевский признал, что не достигнуты значения отдельных показателей по нацпроекту "Здравоохранение", и в этом году регион получил дополнительно почти 440 миллионов рублей.