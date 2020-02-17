В России могут усилить ответственность за нарушение карантина

"Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад, но мир меняется, и с законодательными инициативами по итогам того, что происходит сегодня, ...мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантина", - сказала Попова на парламентских слушаниях в Госдуме.