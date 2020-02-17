В России могут усилить ответственность за нарушение карантина

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор готов предложить меры усилению ответственности за нарушение карантинного режима, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Иск о принудительном возращении на карантин Анны Ильиной в понедельник рассмотрит Петроградский районный суд, еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть на долечивание.
"Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад, но мир меняется, и с законодательными инициативами по итогам того, что происходит сегодня, ...мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантина", - сказала Попова на парламентских слушаниях в Госдуме.