Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T11:58+0300
https://ria.ru/20200217/1564864631.html
В России могут усилить ответственность за нарушение карантина
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283294_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_bf7090104ee01cc70cc851572220dcbc.jpg
РИА Новости

В России могут усилить ответственность за нарушение карантина

11:39 17.02.2020 (обновлено: 11:58 17.02.2020)
706
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКарантин в больнице
Карантин в больнице
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Карантин в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор готов предложить меры усилению ответственности за нарушение карантинного режима, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Иск о принудительном возращении на карантин Анны Ильиной в понедельник рассмотрит Петроградский районный суд, еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть на долечивание.
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
15 февраля, 17:06
В Китае пояснили, как сокрытие поездки в Ухань может привести в тюрьму
"Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад, но мир меняется, и с законодательными инициативами по итогам того, что происходит сегодня, ...мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантина", - сказала Попова на парламентских слушаниях в Госдуме.
7620526
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский призвал дать главе Роспотребнадзора особые полномочия
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил запретить брать на работу непривитых граждан
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский предложил проводить в России санитарное просвещение
Жительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Медик готовит шприц с вакциной
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили сделать обязательной прививку от гепатита А
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
На Diamond Princess выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
В МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды
Китай
В Китай прибыла команда ВОЗ по расследованию коронавируса
Врач в поликлинике
В 37 регионах зафиксировали превышение уровня заболеваемости гриппом
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Патрушев не совершал визит в Оман в январе, заявил Песков
Вид на Биржевой мост и Петроградскую сторону
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Статуя Фемиды в суде
Суд оштрафовал двух жителей Челябинска после розыгрыша про коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния