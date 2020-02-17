Советник главы МИД Ирана назвал причины проблем на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Проблемы Ближнего Востока во многом связаны с вмешательством США и других страна Запада в дела региона, никакого результата такое вмешательство не принесло, сказал старший советник министра иностранных дел Ирана, экс-посол ИРИ в Москве Мехди Санаи.
"Я считаю, что основные проблемы и вызовы нашего региона проистекают из того, что законные правительства в регионе подвергаются атакам. Их должны уважать, должны уважать законные правительства, законные институты соответствующих стран... Я думаю, что все наши сегодняшние участники понимают, что нет никакого результата от вмешательства США в дела стран нашего региона. По-моему, очевидно, что сегодняшние проблемы, за которыми мы наблюдаем, во многом являются результатом вмешательства США и других западных стран в регион", - сказал Санаи на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, подобное вмешательство не помогает решать существующие проблемы. Санаи добавил, что для решения проблем нужна основа для сотрудничества и диалога региональных стран.
Как отметил Санаи, у Ирана нет амбиций в регионе, а в тех странах, где есть его присутствие, было приглашение со стороны законного правительства.