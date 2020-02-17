Советник главы МИД Ирана назвал причины проблем на Ближнем Востоке

По его словам, подобное вмешательство не помогает решать существующие проблемы. Санаи добавил, что для решения проблем нужна основа для сотрудничества и диалога региональных стран.

Как отметил Санаи, у Ирана нет амбиций в регионе, а в тех странах, где есть его присутствие, было приглашение со стороны законного правительства.