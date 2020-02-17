Попавшая в центр скандала Водонаева отказалась ходить на ток-шоу

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущая и модель Телеведущая и модель Алена Водонаева Instagram раскритиковала телешоу, в которых приняла участие после скандала с ее высказываниями о рождении детей.

По словам артистки, ее приглашали в эфир и задавали вопросы, ответы на которые никого не интересовали. Водонаева также отметила, что готова к диалогу и нормальному конструктивному общению.

Она заявила, что больше не намерена посещать программы, пока "аргументы в стиле "сам дурак" не перестанут быть ключевыми в этих передачах".

В конце прошлого года Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала. Подобные слова вызвали общественный резонанс.

Позднее слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал на телеведущую заявление в полицию. Ее вызывали на беседу. Тексты Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу.