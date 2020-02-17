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Попавшая в центр скандала Водонаева отказалась ходить на ток-шоу
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РИА Новости

Попавшая в центр скандала Водонаева отказалась ходить на ток-шоу

11:34 17.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Алена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Алена Водонаева . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущая и модель Алена Водонаева в Instagram раскритиковала телешоу, в которых приняла участие после скандала с ее высказываниями о рождении детей.
По словам артистки, ее приглашали в эфир и задавали вопросы, ответы на которые никого не интересовали. Водонаева также отметила, что готова к диалогу и нормальному конструктивному общению.
Она заявила, что больше не намерена посещать программы, пока "аргументы в стиле "сам дурак" не перестанут быть ключевыми в этих передачах".
Модель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
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В конце прошлого года Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала. Подобные слова вызвали общественный резонанс.
Позднее слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал на телеведущую заявление в полицию. Ее вызывали на беседу. Тексты Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу.
Адвокат телеведущей Екатерина Гордон заявила, что ее подзащитной может грозить 282 статьи Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Водонаева пообещала внимательнее относиться к формулировкам
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