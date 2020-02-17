В Приморье спасли самца косули, которого на льдине уносило в море

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Жители Жители Приморья спасли молодого самца косули, который оказался на оторванной льдине в заливе Владимира.

Как сообщил РИА Новости один из участников спасательной операции Алексей, животное они увидели с пирса в бинокль. "Под рукой оказался катер, было принято решение спасти животное... Завели (катер), поехали. Животное со льдины прыгнуло в воду, мы минут пять его доставали и все же затащили на борт", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, дикий козел никого не укусил, но "сильно брыкался, поэтому пришлось связать ему ноги". Он добавил, что у него были видны молодые панты.