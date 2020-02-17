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В Приморье спасли самца косули, которого на льдине уносило в море
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РИА Новости

В Приморье спасли самца косули, которого на льдине уносило в море

11:29 17.02.2020 (обновлено: 16:56 17.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинКосуля
Косуля
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Косуля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Жители Приморья спасли молодого самца косули, который оказался на оторванной льдине в заливе Владимира.
Как сообщил РИА Новости один из участников спасательной операции Алексей, животное они увидели с пирса в бинокль. "Под рукой оказался катер, было принято решение спасти животное... Завели (катер), поехали. Животное со льдины прыгнуло в воду, мы минут пять его доставали и все же затащили на борт", - рассказал он.
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По словам собеседника агентства, дикий козел никого не укусил, но "сильно брыкался, поэтому пришлось связать ему ноги". Он добавил, что у него были видны молодые панты.
Всё происходящее приморцы запечатлели на видео. На кадрах видно, что самец косули весь промок, но на борту уже лежал смирно. Животное отвезли к берегу и отпустили.
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