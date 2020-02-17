МИД оценил сроки переговоров с Японией по хоздеятельности на Курилах

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сроки следующих консультаций по совместной хоздеятельности Сроки следующих консультаций по совместной хоздеятельности России Японии на юге Курильских островов на уровне заместителей глав МИД будут определены в ближайшее время, сообщил журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов

"Нет, даты нет. Только что состоялась встреча министров (глав МИД РФ и Японии в Мюнхене - ред.), поэтому будем определяться в самое ближайшее время по срокам следующих консультаций на уровне заместителей министров", - сказал Моргулов.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре , Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.