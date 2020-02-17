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МИД оценил сроки переговоров с Японией по хоздеятельности на Курилах
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РИА Новости

МИД оценил сроки переговоров с Японией по хоздеятельности на Курилах

11:20 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сроки следующих консультаций по совместной хоздеятельности России и Японии на юге Курильских островов на уровне заместителей глав МИД будут определены в ближайшее время, сообщил журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов.
"Нет, даты нет. Только что состоялась встреча министров (глав МИД РФ и Японии в Мюнхене - ред.), поэтому будем определяться в самое ближайшее время по срокам следующих консультаций на уровне заместителей министров", - сказал Моргулов.
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Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Игорь МоргуловКурильские островаЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
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