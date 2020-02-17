В пресс-службе объяснили оговорку главы Оренбуржья о войне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Губернатор Оренбургской области Денис Паслер , пожелавший, "чтобы каждую семью затронула война", оговорился из-за волнения перед собравшимися ветеранами, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Паслер, выступая на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы, произнес фразу "Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война".

"Это была оговорка. Выступать перед ветеранами, детьми войны, тружениками тыла – а в зале присутствовало 4 тысячи зрителей – очень волнительно. Волнительно еще и потому, что для каждого из нас это личная тема, война действительно коснулась каждой семьи…", - рассказали агентству в пресс-службе.

Отмечается, что присутствующие в зале поняли, что губернатор оговорился и поддержали его аплодисментами. Позднее глава региона пообщался с ветеранами.

Также собеседница агентства добавила, что в аккаунтах правительства Оренбургской области размещена обновленная версия ролика к 75-летию Победы. Ранее ролик с ошибками в субтитрах был опубликован в аккаунте главы региона. В субтитрах, в частности, фигурировали слово "пеницилин" и несуществующая дата "40 августа". Как объяснили РИА Новости в пресс-службе губернатора, это была черновая версия, ее разместили по ошибке, и вскоре она была удалена.

"Мы разместили в аккаунтах правительства региона правильную версию ролика к юбилею Победы", - сказала собеседница агентства.