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Силовики почти 50 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики почти 50 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

11:16 17.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один человек, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 3 по 9 февраля зафиксировали 50 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
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"За период с 10 по 16 февраля было зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 75 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили девять домов и два объекта инфраструктуры. Ранения получил один мирный житель ", - сказал представитель СЦКК.
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