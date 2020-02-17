Силовики почти 50 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один человек, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 3 по 9 февраля зафиксировали 50 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
"За период с 10 по 16 февраля было зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 75 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили девять домов и два объекта инфраструктуры. Ранения получил один мирный житель ", - сказал представитель СЦКК.