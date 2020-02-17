В Нарьян-Маре будут судить охранника, впустившего убийцу в детсад

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия ООО "Охранное предприятие "Святогоръ". Он обвиняется в совершении преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка – детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ", в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.

Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.