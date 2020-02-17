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В Нарьян-Маре будут судить охранника, впустившего убийцу в детсад
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РИА Новости

В Нарьян-Маре будут судить охранника, впустившего убийцу в детсад

11:14 17.02.2020
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© СК РФДетский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
© СК РФ
Детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Охранник, впустивший убийцу шестилетнего мальчика в детский сад во время тихого часа в Нарьян-Маре, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия ООО "Охранное предприятие "Святогоръ". Он обвиняется в совершении преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
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10 февраля, 11:01
СК ходатайствует о принудительном лечении убийцы ребенка в Нарьян-Маре
Добавляется, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Отмечается, что шестого февраля арбитражный суд Архангельской области аннулировал лицензию ООО "Охранное предприятие "Святогоръ".
По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка – детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ", в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
5 ноября 2019, 13:17
Обнародовано видео нападения на ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нарьян-МарПроисшествия
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