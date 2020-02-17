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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

11:13 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера вторника, 18 февраля, желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что период действия предупреждения о ветре до 15-20 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 22.00 18 февраля.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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