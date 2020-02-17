В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера вторника, 18 февраля, желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что период действия предупреждения о ветре до 15-20 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 22.00 18 февраля.