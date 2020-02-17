Филиппины депортируют обвиняемую в мошенничестве россиянку

Как передает издание со ссылкой на инспектора Бюро иммиграции Хаиме Моренте, в октябре 2019 года власти РФ обратились к Филиппинам с просьбой оказать содействие в поиске 36-летней россиянки для ее дальнейшей депортации и привлечения к ответственности за предположительно совершенные ей правонарушения. В Ульяновской области было вынесено постановление об ее заключении под стражу за мошенничество в крупном размере. Поисковая группа миграционной службы Филиппин задержала ее 6 февраля в городе Макати.