Филиппины депортируют обвиняемую в мошенничестве россиянку

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бюро иммиграции Филиппин приняло решение о депортации гражданки РФ Юлии Уба, разыскиваемой на родине за мошенничество в крупном размере, сообщает местная газета Manila Bulletin со ссылкой на инспектора Бюро.
Как передает издание со ссылкой на инспектора Бюро иммиграции Хаиме Моренте, в октябре 2019 года власти РФ обратились к Филиппинам с просьбой оказать содействие в поиске 36-летней россиянки для ее дальнейшей депортации и привлечения к ответственности за предположительно совершенные ей правонарушения. В Ульяновской области было вынесено постановление об ее заключении под стражу за мошенничество в крупном размере. Поисковая группа миграционной службы Филиппин задержала ее 6 февраля в городе Макати.
Как стало известно, гражданка РФ находилась на Филиппинах с июля прошлого года в качестве туристки. Ее паспорт уже был конфискован властями РФ, таким образом, она будет отправлена на родину как иностранка, находящаяся на территории страны без необходимых для этого документов.
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