В Индии разрешили назначать женщин на командные должности в армии

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Индии в понедельник предоставил служащим в армии женщинам возможность занимать командные должности наравне с мужчинами, передает издание Indian Times

Согласно вердикту, женщины смогут занимать должности от полковников и выше. Офицер в звании полковника командует батальоном, который обычно состоит из 850 человек.

"Распространение клеветы, основанной на половых признаках, является оскорблением достоинства женщин и страны в целом. Настало время, чтобы женщины-офицеры не были дополнением к своим коллегам-мужчинам", - говорится в решении суда.

Ранее правительство Индии сообщило Верховному суду, что служащие в армии мужчины в основном набраны из сельских районов и "еще не прошли психологическую подготовку для принятия женщин-офицеров командующими подразделений".

Суд назвал аргументы правительства "дискриминационными", "тревожными" и основанными на стереотипах. Суд также отклонил доводы правительства о физиологических ограничениях для женщин-военных.

Решение суда должно быть исполнено в течение трех месяцев.

В прошлом году женщины-офицеры получили право на постоянную службу в 10 родах индийской армии. Власти страны решил предоставить возможность постоянной службы женщинам-офицерам, призванным в такие отрасли, как связь, инженерный корпус, авиация, противовоздушная оборона, электроника и машиностроение, армейский корпус обслуживания, артиллерийский корпус и разведка.