В Индии разрешили назначать женщин на командные должности в армии

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Верховный суд Индии в понедельник предоставил служащим в армии женщинам возможность занимать командные должности наравне с мужчинами, передает издание Indian Times.
Согласно вердикту, женщины смогут занимать должности от полковников и выше. Офицер в звании полковника командует батальоном, который обычно состоит из 850 человек.
"Распространение клеветы, основанной на половых признаках, является оскорблением достоинства женщин и страны в целом. Настало время, чтобы женщины-офицеры не были дополнением к своим коллегам-мужчинам", - говорится в решении суда.
Ранее правительство Индии сообщило Верховному суду, что служащие в армии мужчины в основном набраны из сельских районов и "еще не прошли психологическую подготовку для принятия женщин-офицеров командующими подразделений".
22 сентября 2019, 09:31ФИФА призвала Федерацию футбола Ирана разрешить допускать женщин на матчи
Суд назвал аргументы правительства "дискриминационными", "тревожными" и основанными на стереотипах. Суд также отклонил доводы правительства о физиологических ограничениях для женщин-военных.
Решение суда должно быть исполнено в течение трех месяцев.
В прошлом году женщины-офицеры получили право на постоянную службу в 10 родах индийской армии. Власти страны решил предоставить возможность постоянной службы женщинам-офицерам, призванным в такие отрасли, как связь, инженерный корпус, авиация, противовоздушная оборона, электроника и машиностроение, армейский корпус обслуживания, артиллерийский корпус и разведка.
В апреле армия также начала процесс зачисления женщин в ряды новобранцев, начав онлайн-регистрацию для набора в корпус военной полиции.
23 ноября 2018, 15:18В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить такси