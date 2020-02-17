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В Китай прибыла команда ВОЗ по расследованию коронавируса
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РИА Новости

В Китай прибыла команда ВОЗ по расследованию коронавируса

11:07 17.02.2020
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© REUTERS / China DailyКитай
Китай
© REUTERS / China Daily
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Международная команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию вспышки нового коронавируса прибыла в Китай, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"По имеющейся у меня информации, совместная группа ВОЗ и Китая по расследованию вспышки пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, уже прибыла в Пекин и начала соответствующую работу. В группу вошли и американские эксперты, они проведут проверки в Пекине, а также в провинциях Гуандун и Сычуань", - сообщил на брифинге Гэн Шуан.
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В минувшую пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что международная группа ВОЗ будет состоять из 24 китайских и иностранных экспертов. Ранее в Китай прибыла передовая команда экспертов ВОЗ во главе с помощником генерального директора ВОЗ Брюсом Эйлвардом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.
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