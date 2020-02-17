В Китай прибыла команда ВОЗ по расследованию коронавируса

"По имеющейся у меня информации, совместная группа ВОЗ и Китая по расследованию вспышки пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, уже прибыла в Пекин и начала соответствующую работу. В группу вошли и американские эксперты, они проведут проверки в Пекине, а также в провинциях Гуандун и Сычуань", - сообщил на брифинге Гэн Шуан.