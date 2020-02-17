В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о восьми нарушениях режима прекращения огня за 15 февраля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты .

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.