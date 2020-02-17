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В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки

11:07 17.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
​​ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о восьми нарушениях режима прекращения огня за 15 февраля.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты .
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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