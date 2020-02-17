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2020-02-17T11:07+0300
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Глава дипломатии Евросоюза назвал ситуацию в Ливии "очень плохой"
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РИА Новости

Глава дипломатии Евросоюза назвал ситуацию в Ливии "очень плохой"

11:07 17.02.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк Жозеп Боррель
 Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник обсудят ситуацию в Ливии и пути дальнейшего урегулирования в этой стране, где наблюдается "очень, очень плохая" обстановка, сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед встречей.
"Ситуация в этой стране очень, очень плохая… Мы посмотрим, какие меры члены ЕС еще готовы предпринять, чтобы контролировать эмбарго оружия… Мы послушаем все позиции", - сказал Боррель.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
16 февраля, 14:51
Маас напомнил о санкциях за нарушения эмбарго на поставки оружия Ливии
Он добавил, что на встрече министров также будут обсуждаться отношения с Индией и Афросоюзом. "У нас сегодня очень сложный совет. Во-первых, у нас в гостях глава МИД Индии. Мы разделим с ним ланч и поговорим об Индии и предстоящем саммите ЕС-Индия… Также среди тем - ближневосточный процесс, стратегическое сотрудничество с Африкой", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране существует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
16 февраля, 14:26
Председательство в комитете по Ливии перешло к Италии
Год назад Хафтар начал военную кампанию по освобождению территории страны от террористов и вооруженных группировок. Основные боевые действия развернулись в окрестностях ливийской столицы Триполи, где лояльные Сарраджу силы организовали оборону. На помощь Сарраджу в конце 2019 года после подписания соответствующего меморандума о военном сотрудничестве пришла Турция. Международное сообщество и страны региона выступили категорически против вмешательства Анкары в ливийский конфликт.
В Берлине 19 января 2020 года прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В ней приняли участие также премьер ПНС Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи командующий ЛНА Хафтар. Организовать прямые переговоры между ливийскими представителями в Берлине не удалось.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
15 февраля, 18:28
Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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ЛивияОбострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиООНВ мире
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