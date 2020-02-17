В "Нафтогазе" оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

"НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" (вместе — "Нафтогаз") подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в восемь миллиардов долларов США", — сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку.