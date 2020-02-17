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В "Нафтогазе" оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
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РИА Новости

В "Нафтогазе" оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

11:03 17.02.2020 (обновлено: 14:43 17.02.2020)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. "Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" (вместе — "Нафтогаз") подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в восемь миллиардов долларов США", — сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку.
Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст России указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов России в связи с указанными требованиями.
Павильон компании Газпром
27 декабря 2019, 19:58
"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиардов долларов по решению суда
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Нафтогаз УкраиныРеспублика КрымЭкономика
Популярные комментарии
В "Нафтогазе " все поставлено на поток-лепить иски и отправлять их в евро суд.
17 февраля, 11:20
Николай Шатилов
2101011
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