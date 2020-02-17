Во Владивостоке детсады проверили после сообщений о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Правоохранители проверили все детсады Правоохранители проверили все детсады Владивостока , эвакуированные из-за сообщений о минировании, угроза не подтвердилась, рассказал журналистам представитель мэрии.

В понедельник детские сады эвакуировали во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о минировании.

"К этому часу проверка всех садов Владивостока, в которые поступили сообщения о минировании, завершилась. Информация не подтвердилась. В общей сложности сегодня сообщения получили 17 дошкольных учреждений города", - сказал представитель мэрии.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказывались ложными.