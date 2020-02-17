Во Владивостоке детсады проверили после сообщений о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Правоохранители проверили все детсады Владивостока, эвакуированные из-за сообщений о минировании, угроза не подтвердилась, рассказал журналистам представитель мэрии.
В понедельник детские сады эвакуировали во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о минировании.
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"К этому часу проверка всех садов Владивостока, в которые поступили сообщения о минировании, завершилась. Информация не подтвердилась. В общей сложности сегодня сообщения получили 17 дошкольных учреждений города", - сказал представитель мэрии.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказывались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.