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ЦОДД рекомендовал москвичам быть осторожнее с парковкой из-за ветра
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РИА Новости

ЦОДД рекомендовал москвичам быть осторожнее с парковкой из-за ветра

11:01 17.02.2020
390
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВетер в Москве
Ветер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть аккуратными с парковкой в связи с сильным порывистым ветром в городе, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что в понедельник ожидается сильный ветер 7-12 метров в секунду, в порывах его сила может достигать 13-18 метров в секунду.
"В Москве по-весеннему тепло, но ветрено... Если будете парковаться, не вставайте около рекламных щитов и деревьев", - говорится в сообщении.
Мужчина идет по улице во время снежной метели в Нур-Султане.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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