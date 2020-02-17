ЦОДД рекомендовал москвичам быть осторожнее с парковкой из-за ветра

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть аккуратными с парковкой в связи с сильным порывистым ветром в городе, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что в понедельник ожидается сильный ветер 7-12 метров в секунду, в порывах его сила может достигать 13-18 метров в секунду.
"В Москве по-весеннему тепло, но ветрено... Если будете парковаться, не вставайте около рекламных щитов и деревьев", - говорится в сообщении.