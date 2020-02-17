Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T11:00+0300
https://ria.ru/20200217/1564862499.html
Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:00 17.02.2020
325
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - десять, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Идлиб – шесть, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – три", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Хаддж-Игаб провинции Ракка. Жителям выдали 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
Вчера, 10:53Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из-за рубежа
100000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из-за рубежа
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе
Хомс, Сирия
Сирийская армия сбила беспилотник в районе нефтезавода в Хомсе
Украинский военный
В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял призыв не считать Россию правопреемницей СССР
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
Советник главы МИД Ирана оценил работу с Россией и Турцией по Сирии
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" вместо штаб-квартиры в форме ракеты построит башню-призму
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Боевая машина пехоты в Сирии
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу
Цех боевиков по производству снарядов в провинции Идлиб
В провинции Идлиб обнаружили цех боевиков по производству снарядов
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ
Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза назвал ситуацию в Ливии "очень плохой"
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия продолжила наступление в провинциях Идлиб и Алеппо
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния