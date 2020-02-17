Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Идлиб – шесть, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – три", - говорится в сообщении.