Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - десять, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Идлиб – шесть, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – три", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Хаддж-Игаб провинции Ракка. Жителям выдали 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.