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Ядерные технологии
2020-02-17T10:59+0300
https://ria.ru/20200217/1564862440.html
ОАЭ получили лицензию на запуск первой арабской АЭС
https://cdn24.img.ria.ru/images/149607/94/1496079412_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_809c37e04c6af8f50780f8aa2486ffef.jpg
РИА Новости

ОАЭ получили лицензию на запуск первой арабской АЭС

10:59 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДубай
Дубай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дубай. Архивное фото
ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Федеральное агентство ОАЭ по регулированию атомной деятельности выдало лицензию на запуск первого блока атомной станции Barakah в Эмиратах, сообщил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ и заместитель главы совета директоров агентства Хамад аль-Кааби.
Пресс-конференция транслировалась управлением в социальной сети
"Объявляем официально о выдаче лицензии для запуска первого блока атомной электростанции. Это исторический момент для ОАЭ, которые стали первой арабской страной в регионе, обладающей атомной станцией", - сказал аль-Кааби.
Он пояснил, что после получения лицензии компания Nawah Energy Company, отвечающая за эксплуатацию станции, начнет подготовку к коммерческой работе станции.
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Ранее генеральный директор Федерального агентства ОАЭ по регулированию атомной деятельности FANR Христер Викторссон сообщил РИА Новости, что первая в арабском мире атомная станция Barakah может быть запущена в начале 2020 года после того, как агентство выпустит лицензию на ее эксплуатацию и после загрузки ядерного топлива.
Первая эмиратская АЭС с четырьмя реакторами строится на западе страны, на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, расположенном в 250 километрах от столицы страны.
Строительство электростанции стоимостью в 25 миллиардов долларов началось в 2011 году, ожидалось, что в 2017 году станция уже начнет вырабатывать электроэнергию.
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Ядерные технологииМАГАТЭОАЭНовости - Ядерные технологии
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