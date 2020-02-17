ОАЭ получили лицензию на запуск первой арабской АЭС

ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Федеральное агентство Федеральное агентство ОАЭ по регулированию атомной деятельности выдало лицензию на запуск первого блока атомной станции Barakah в Эмиратах, сообщил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ и заместитель главы совета директоров агентства Хамад аль-Кааби.

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"Объявляем официально о выдаче лицензии для запуска первого блока атомной электростанции. Это исторический момент для ОАЭ, которые стали первой арабской страной в регионе, обладающей атомной станцией", - сказал аль-Кааби.

Он пояснил, что после получения лицензии компания Nawah Energy Company, отвечающая за эксплуатацию станции, начнет подготовку к коммерческой работе станции.

Ранее генеральный директор Федерального агентства ОАЭ по регулированию атомной деятельности FANR Христер Викторссон сообщил РИА Новости, что первая в арабском мире атомная станция Barakah может быть запущена в начале 2020 года после того, как агентство выпустит лицензию на ее эксплуатацию и после загрузки ядерного топлива.

Первая эмиратская АЭС с четырьмя реакторами строится на западе страны, на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, расположенном в 250 километрах от столицы страны.