В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Свыше 200 человек вернулись из Свыше 200 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще почти 450 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 677 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 704 беженца.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,7 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.