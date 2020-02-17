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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T10:55+0300
https://ria.ru/20200217/1564862254.html
В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из-за рубежа
https://cdn25.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_61a48626fa44d73a4fb0719de50f6995.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из-за рубежа

10:53 17.02.2020 (обновлено: 10:55 17.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Свыше 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 450 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 677 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 704 беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,7 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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