В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 677 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.
16 февраля, 20:28СМИ: армия Сирии освободила населенные пункты под Алеппо от боевиков
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 704 беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,7 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России