В Ростовской области ищут двух детей, которые ушли из дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Полиция ищет двух десятилетних мальчиков, которые сутки назад ушли из дома в Обливском районе Ростовской области и до сих пор не вернулись, сообщает ГУМВД России по региону.
"В полицию обратились родители мальчиков. Они сообщили, что дети ушли из дома в воскресенье утром и до сих пор не вернулись", - сказал РИА Новости представитель ведомства.
На вид им 10-11 лет, рост 145-150 сантиметров. Один из них был одет в зеленую зимнюю куртку, темную вязаную шапку, синие джинсы и черные ботинки. Второй – синюю куртку, черную шапку, синие джинсы и темные ботинки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, сообщить по телефонам 8 (863) 962-14-40 или 02.
В понедельник в Обливском районе Ростовской области днем до плюс 2 градусов тепла, ночью - до минус 7.
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