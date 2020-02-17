Школа должна объяснить детям пользу еды в столовой, считает омбудсмен

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Школа должна объяснить детям, почему в столовой такая еда и чем она полезна, считает детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
"Дети плохо едят школьную еду. А почему? Ребятам просто невкусно. Потому что в детском питании практически нет соли, ведь оно диетическое. Опять вопрос школы – нужно объяснить, почему это полезно. Тогда вопросов станет меньше", - заявила Ярославская в интервью РИА Новости.
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Омбудсмен добавила, что необходимо включить в меню школ питание для детей, страдающих пищевой аллергией.