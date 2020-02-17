Школа должна объяснить детям пользу еды в столовой, считает омбудсмен

"Дети плохо едят школьную еду. А почему? Ребятам просто невкусно. Потому что в детском питании практически нет соли, ведь оно диетическое. Опять вопрос школы – нужно объяснить, почему это полезно. Тогда вопросов станет меньше", - заявила Ярославская в интервью РИА Новости.