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В Хабаровске автомобиль ДПС столкнулся с машиной с четырьмя детьми
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РИА Новости

В Хабаровске автомобиль ДПС столкнулся с машиной с четырьмя детьми

10:43 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Патрульный автомобиль дорожно-постовой службы столкнулся в Хабаровске с легковым автомобилем, в котором кроме водителя было четверо детей, есть пострадавшие, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
"Шестнадцатого февраля 2020 года в Железнодорожном районе Хабаровска патрульный автомобиль ДПС совершил столкновение с легковым автомобилем, в котором находились пять человек (водитель, четверо детей 2007 и 2008 годов рождения). В результате аварии участники происшествия получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения", - сообщает следственное управление.
В свою очередь управление ГИБДД по региону сообщает, что во время аварии пострадали водитель и три несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Probox, они госпитализированы. В автомобиле Ford Mondeo пострадали два сотрудника полиции. Оба проходят лечение амбулаторно.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Probox при выезде с прилегающей территории дома 98 улице Большой с левым поворотом на улицу Большую в сторону улицы Лазо не уступил дорогу и допустил столкновение с патрульным автомобилем Ford Mondeo. За рулем второго автомобиля находился сотрудник ДПС. Он двигался… по главной дороге на зеленый сигнал светофора с включенной звуковой и световой сигнализацией, оказывая содействие коллегам в задержании нарушителя ПДД", - говорится в сообщении.
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