В Хабаровске автомобиль ДПС столкнулся с машиной с четырьмя детьми

"Шестнадцатого февраля 2020 года в Железнодорожном районе Хабаровска патрульный автомобиль ДПС совершил столкновение с легковым автомобилем, в котором находились пять человек (водитель, четверо детей 2007 и 2008 годов рождения). В результате аварии участники происшествия получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В свою очередь управление ГИБДД по региону сообщает, что во время аварии пострадали водитель и три несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Probox, они госпитализированы. В автомобиле Ford Mondeo пострадали два сотрудника полиции. Оба проходят лечение амбулаторно.

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Probox при выезде с прилегающей территории дома 98 улице Большой с левым поворотом на улицу Большую в сторону улицы Лазо не уступил дорогу и допустил столкновение с патрульным автомобилем Ford Mondeo. За рулем второго автомобиля находился сотрудник ДПС. Он двигался… по главной дороге на зеленый сигнал светофора с включенной звуковой и световой сигнализацией, оказывая содействие коллегам в задержании нарушителя ПДД", - говорится в сообщении.