Детские омбудсмены создадут программу по предотвращению буллинга

"Что касается детского буллинга, то я и моя коллега, уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Владимировна Мишонова, хотим создать единую программу, которая включает в себя такие компоненты: комиссию по урегулированию споров, алгоритм взаимодействия школы с комиссией по делам несовершеннолетних, а также рекомендации, как действовать школе в той или иной ситуации. Мы все зациклились на образовании, на успехах и баллах по ЕГЭ. Но надо думать и про тех детей, кто не хочет в школу, кто ее ненавидит", - сообщила Ярославская.