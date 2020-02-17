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Детские омбудсмены создадут программу по предотвращению буллинга
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РИА Новости

Детские омбудсмены создадут программу по предотвращению буллинга

10:41 17.02.2020 (обновлено: 11:12 17.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевВ школе
В школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
В школе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Детские омбудсмены Москвы и Подмосковья разработают единую программу по предотвращению детского буллинга (травли), сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Что касается детского буллинга, то я и моя коллега, уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Владимировна Мишонова, хотим создать единую программу, которая включает в себя такие компоненты: комиссию по урегулированию споров, алгоритм взаимодействия школы с комиссией по делам несовершеннолетних, а также рекомендации, как действовать школе в той или иной ситуации. Мы все зациклились на образовании, на успехах и баллах по ЕГЭ. Но надо думать и про тех детей, кто не хочет в школу, кто ее ненавидит", - сообщила Ярославская.
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Также омбудсмен подчеркнула, что родители, дети и педагоги – это равнозначные участники образовательного процесса, и решать надо сложные вопросы на месте, переформатировав проблемы в задачи.
Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской >>
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Ольга ЯрославскаяМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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