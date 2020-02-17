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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-02-17T12:00+0300
https://ria.ru/20200217/1564861529.html
Страх заболеть коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564861474_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_6773b4772a46a2636ad11c29d344f2b3.jpg
РИА Новости

Страх заболеть коронавирусом

12:00 17.02.2020
1189
Страхи/Ошибки
Страх заболеть коронавирусом
Вчера, 12:00
Советник при ВОЗ заявил, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира. Это паника мирового масштаба или опасения оправданы? Защищают ли медицинские маски и антисептические гели? Какой риск подхватить вирус в общественном месте и что делать, если появились "первые симптомы"?
Тема коронавируса собрала вокруг себя слишком много страхов и домыслов, которые нуждаются в объяснении. Что же такое коронавирус? Что у него общего со свиным гриппом и атипичной пневмонией? Кто сейчас занимается разработкой вакцины в России? Можно ли заразиться коронавирусом в метро, на улице, при тесном контакте с заболевшим?
Вместе c кандидатом биологических наук, специалистом в области молекулярной биологии и вирусов Василием Рогожиным и врачом, популяризатором науки Алексеем Яковлевым разбираемся, готово ли человечество к глобальной эпидемии и как защититься от инфекции.
1:10 правда, что коронавирусом могут заболеть больше половины населения Земли
4:05 зачем природе вирусы и в чем их польза для человека
6:10 почему время от времени мир встречается с очередной пандемией
7:05 как разрабатываются вакцины на основе коронавируса и кто в России этим занимается
8:15 почему самые страшные эпидемии вызывают мутировавшие вирусы
10:10 кто чаще всего умирает от коронавируса
10:40 как не заболеть коронавирусом
11:15 что делать, если в транспорте на тебя чихнули
13:15 насколько заразен коронавирус
15:15 почему коронавирус — это точно не биологическое оружие против Китая
19:50 кому на самом деле надо носить медицинские маски
21:45 эффективны ли антисептические гели в борьбе с вирусами
22:30 какова вероятность летального исхода при коронавирусе нового типа
25:35 возможно ли в современном мире повторение пандемии подобной "испанке"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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