Страх заболеть коронавирусом

Тема коронавируса собрала вокруг себя слишком много страхов и домыслов, которые нуждаются в объяснении. Что же такое коронавирус? Что у него общего со свиным гриппом и атипичной пневмонией? Кто сейчас занимается разработкой вакцины в России? Можно ли заразиться коронавирусом в метро, на улице, при тесном контакте с заболевшим?
Вместе c кандидатом биологических наук, специалистом в области молекулярной биологии и вирусов Василием Рогожиным и врачом, популяризатором науки Алексеем Яковлевым разбираемся, готово ли человечество к глобальной эпидемии и как защититься от инфекции.
1:10 правда, что коронавирусом могут заболеть больше половины населения Земли
4:05 зачем природе вирусы и в чем их польза для человека
6:10 почему время от времени мир встречается с очередной пандемией
7:05 как разрабатываются вакцины на основе коронавируса и кто в России этим занимается
8:15 почему самые страшные эпидемии вызывают мутировавшие вирусы
10:10 кто чаще всего умирает от коронавируса
10:40 как не заболеть коронавирусом
11:15 что делать, если в транспорте на тебя чихнули
13:15 насколько заразен коронавирус
15:15 почему коронавирус — это точно не биологическое оружие против Китая
19:50 кому на самом деле надо носить медицинские маски
21:45 эффективны ли антисептические гели в борьбе с вирусами
22:30 какова вероятность летального исхода при коронавирусе нового типа
25:35 возможно ли в современном мире повторение пандемии подобной "испанке"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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