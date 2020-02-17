Страх заболеть коронавирусом

Советник при ВОЗ заявил, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира. Это паника мирового масштаба или опасения оправданы? Защищают ли медицинские маски и антисептические гели? Какой риск подхватить вирус в общественном месте и что делать, если появились "первые симптомы"?

Тема коронавируса собрала вокруг себя слишком много страхов и домыслов, которые нуждаются в объяснении. Что же такое коронавирус? Что у него общего со свиным гриппом и атипичной пневмонией? Кто сейчас занимается разработкой вакцины в России? Можно ли заразиться коронавирусом в метро, на улице, при тесном контакте с заболевшим?

Вместе c кандидатом биологических наук, специалистом в области молекулярной биологии и вирусов Василием Рогожиным и врачом, популяризатором науки Алексеем Яковлевым разбираемся, готово ли человечество к глобальной эпидемии и как защититься от инфекции.

1:10 правда, что коронавирусом могут заболеть больше половины населения Земли

4:05 зачем природе вирусы и в чем их польза для человека

6:10 почему время от времени мир встречается с очередной пандемией

7:05 как разрабатываются вакцины на основе коронавируса и кто в России этим занимается

8:15 почему самые страшные эпидемии вызывают мутировавшие вирусы

10:10 кто чаще всего умирает от коронавируса

10:40 как не заболеть коронавирусом

11:15 что делать, если в транспорте на тебя чихнули

13:15 насколько заразен коронавирус

15:15 почему коронавирус — это точно не биологическое оружие против Китая

19:50 кому на самом деле надо носить медицинские маски

21:45 эффективны ли антисептические гели в борьбе с вирусами

22:30 какова вероятность летального исхода при коронавирусе нового типа

25:35 возможно ли в современном мире повторение пандемии подобной "испанке"

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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