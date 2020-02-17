В МИД назвали ситуацию на Ближнем Востоке взрывоопасной

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной, Запад применяет там "геополитическую инженерию", заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки действительно остается, прямо скажем, взрывоопасной. Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира", - заявил он на открытии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
Среди таких последствий - расползание радикальной идеологии, иностранных террористов и боевиков, рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц, незаконный оборот оружия, торговля людьми, добавил Моргулов.