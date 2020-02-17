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В МИД назвали ситуацию на Ближнем Востоке взрывоопасной
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РИА Новости

В МИД назвали ситуацию на Ближнем Востоке взрывоопасной

10:37 17.02.2020 (обновлено: 11:46 17.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной, Запад применяет там "геополитическую инженерию", заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки действительно остается, прямо скажем, взрывоопасной. Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира", - заявил он на открытии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
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Среди таких последствий - расползание радикальной идеологии, иностранных террористов и боевиков, рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц, незаконный оборот оружия, торговля людьми, добавил Моргулов.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Ближний ВостокИгорь МоргуловВ мире
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