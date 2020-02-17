В МИД назвали ситуацию на Ближнем Востоке взрывоопасной

"Ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки действительно остается, прямо скажем, взрывоопасной. Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира", - заявил он на открытии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".