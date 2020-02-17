Синоптик пообещал резкое похолодание в марте

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК заявил, что в европейскую часть России в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов.
Синоптик отметил, что март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное.
14 февраля, 03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что март на всей территории европейской территории России будет соответствовать климатической норме.