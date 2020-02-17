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2020-02-17T11:43+0300
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Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
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РИА Новости

Синоптик пообещал резкое похолодание в марте

10:35 17.02.2020 (обновлено: 11:43 17.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорозы
Морозы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Морозы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК заявил, что в европейскую часть России в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов.
Синоптик отметил, что март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное.
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Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что март на всей территории европейской территории России будет соответствовать климатической норме.
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Людмила ПаршинаРоман ВильфандГидрометцентрРБК (медиагруппа)МоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как-то утомляют новости про то, кто, где, что сказал. В этой стране что-нибудь вообще делают? Или только говорят.
17 февраля, 11:33
Debr `
1054012237
Походу проще к гадалке обратится, прогноз точнее будет.
17 февраля, 11:33
Hellhound .
871303111
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