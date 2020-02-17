ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине

По данным следствия, в августе 2016 года мужчина выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана, а позднее вернулся в Крым.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России... В настоящий момент подозреваемый задержан", - говорится в релизе.

Создатель добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана - один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. В 2014 году он был вице-премьером в российском Крыму и был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.