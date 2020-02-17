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2020-02-17T10:50+0300
https://ria.ru/20200217/1564861243.html
ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564861267_8:0:1992:1116_1036x0_80_0_0_684c8244cd8bc3a742556d6dfe16f3b1.jpg
РИА Новости

ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине

10:34 17.02.2020 (обновлено: 10:50 17.02.2020)
15272
© ФСБ РФСотрудники ФСБ во время спецоперации
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. ФСБ задержала жителя Крыма за участие в созданном на Украине крымско-татарском батальоне, который в России считается незаконным вооруженным формированием, сообщает в понедельник региональное управление спецслужбы.
По данным следствия, в августе 2016 года мужчина выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана, а позднее вернулся в Крым.
© ФСБ РФФСБ РФ задержала жителя Крыма за участие в незаконном вооруженном формировании
ФСБ РФ задержала жителя Крыма за участие в незаконном вооруженном формировании
© ФСБ РФ
ФСБ РФ задержала жителя Крыма за участие в незаконном вооруженном формировании
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России... В настоящий момент подозреваемый задержан", - говорится в релизе.
Дата задержания не уточняется, при этом, судя по релизу, подозреваемый уже заключен в СИЗО.
© ФСБ РФФСБ РФ задержала жителя Крыма за участие в незаконном вооруженном формировании
ФСБ РФ задержала жителя Крыма за участие в незаконном вооруженном формировании
© ФСБ РФ
ФСБ РФ задержала жителя Крыма за участие в незаконном вооруженном формировании
Создатель добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана - один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. В 2014 году он был вице-премьером в российском Крыму и был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.
"Добровольческий батальон" расположился на границе с Крымом в Херсонской области Украины. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины.
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Обсудить 9
Ленур ИслямовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Понять, простить и отпустить... Но где нибудь на территории Донецка или Луганска, и желательно в голом виде, предварительно оповестив местных жителей...
17 февраля, 12:13
LLLav Li
2260004
А кто сказал что батальон крымо-татар незаконный? Если тут его таковым считают то пусть считают.
17 февраля, 13:38
mdmiguel dios
200017
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