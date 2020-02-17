У эвакуированных с лайнера в Японии 14 американцев выявили коронавирус

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заражение коронавирусом выявлено у 14 американцев, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии, где зафиксирована вспышка, сообщается в совместном заявлении госдепартамента и министерства здравоохранения США.
Ранее сообщалось, что медики зафиксировали заражение коронавирусом у 40 американцев на судне Diamond Princess в Японии. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы.
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"В ходе эвакуации после того, как пассажиры покинули борт судна и стали двигаться в аэропорт, власти США получили уведомление о том, что еще у 14 пассажиров, которые сдавали анализы 2-3 дня назад, был обнаружен COVID-19", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что этих граждан поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать их от других пассажиров. Всего власти США эвакуировали более 300 американских граждан и членов их семей с круизного лайнера Diamond Princess. После приземления самолета пассажиры будут помещены в карантин на 14 дней.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна, которое вернулось в Йокогаму, находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. По последним данным, на лайнере 355 человек заразились коронавирусом. Всего на борту находилось около 400 граждан США. -0-
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