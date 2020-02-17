У эвакуированных с лайнера в Японии 14 американцев выявили коронавирус

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заражение коронавирусом выявлено у 14 американцев, эвакуированных с лайнера Заражение коронавирусом выявлено у 14 американцев, эвакуированных с лайнера Diamond Princess Японии , где зафиксирована вспышка, сообщается в совместном заявлении госдепартамента и министерства здравоохранения США

Ранее сообщалось, что медики зафиксировали заражение коронавирусом у 40 американцев на судне Diamond Princess в Японии. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы.

"В ходе эвакуации после того, как пассажиры покинули борт судна и стали двигаться в аэропорт, власти США получили уведомление о том, что еще у 14 пассажиров, которые сдавали анализы 2-3 дня назад, был обнаружен COVID-19", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что этих граждан поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать их от других пассажиров. Всего власти США эвакуировали более 300 американских граждан и членов их семей с круизного лайнера Diamond Princess. После приземления самолета пассажиры будут помещены в карантин на 14 дней.